Самые популярные и редкие имена января

Владимирский ЗАГС назвал самые популярные и редкие имена, которыми называли новорожденных детей в январе. Среди мужских имен лидируют - Иван, Артем, Александр и Матвей. Самые необычные – Абубакабр, Лионель, Серафим, Клим и Архип.

У девочек наиболее распространенные имена – Мария, Анна, Алиса и Милана. Самые редкие – Гизелла, Доминика, Тако и Евангелина.

Всего же в январе родилось около 390 малышей.

Автор: Владимирская служба новостей