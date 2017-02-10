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Новости
10.02.2017 12:49

Самые популярные и редкие имена января
Владимирский ЗАГС назвал самые популярные и редкие имена, которыми называли новорожденных детей в январе. Среди мужских имен лидируют -  Иван, Артем, Александр и Матвей. Самые необычные – Абубакабр, Лионель, Серафим, Клим и Архип. 
У девочек наиболее распространенные имена – Мария, Анна, Алиса и Милана. Самые редкие – Гизелла, Доминика, Тако и Евангелина.
Всего же в январе родилось около 390 малышей. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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