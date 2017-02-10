Подросток из Мурома обвиняется в вандализме

Подросток из Мурома обвиняется в вандализме. По данным регионального управления МВД, в середине декабря 14-летний школьник разбил стекла остановочного павильона. Это увидела прохожая и сообщила о произошедшем в полицию. Молодого человека задержали. На допросе он пояснил, что таким способом пытался выплеснуть гнев после ссоры с подругой. Своими действиями парень причинил ущерб на сумму 16 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Автор: Владимирская служба новостей