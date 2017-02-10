ТСО регионе не платят за потребленный газ

Теплоснабжающие организации Владимирской области не платят за потребленный газ. По данным пресс-службы компании «Газпром межрегионгаз Владимир» на 1 января 2017 года долг составляет более 1 миллиарда рублей. В списке неплательщиков - Александровский район (249 млн рублей), Кольчугинский район (29 млн рублей), Ковровский район (10 млн рублей), Гусь-Хрустальный район (9 млн рублей), Киржачский район (3 млн рублей), Вязниковский район (0,5 млн рублей) и Муромский район (0,03 млн рублей). Однако есть и те территории, которые погашают долги в срок. К ним относятся «Владимиртеплогаз», «Радугаэнерго» и «Суздальтеплосбыт».

Автор: Владимирская служба новостей