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Новости
09.02.2017 17:12

Четыре победы из четырех
Волейболисты «Владимира» отлично завершили игры 6 тура чемпионата России среди команд высшей лиги «Б» в подмосковном Одинцово. В пятисетовом поединке наши спортсмены обыграли лидера турнира одинцовское «Подмосковье» со счетом 3:2 (20:25, 25:22, 25:21, 21:25, 15:5).  
По результатам тура ВК «Владимир» одержал четыре победы в четырех матчах, две победы у волейболистов «Подмосковья», по одной у «Автомобилиста» из Санкт-Петербурга и «Элвари-Сахалина» из Южно-Сахалинска.
Лидером в турнире остаются волейболисты «Подмосковья»,  волейбольный клуб «Владимир» закрепился на 2 месте таблицы, у них 50 очков.  Третьими идут волейболисты  «Динамо-МГТУ» из Майкопа.
Следующий тур предварительного этапа чемпионата России владимирцы проведут в Санкт-Петербурге 1-5 марта, где сыграют по 2 игры с белгородскими и калужскими волейболистами.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Спорт
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