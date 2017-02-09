Четыре победы из четырех

Волейболисты «Владимира» отлично завершили игры 6 тура чемпионата России среди команд высшей лиги «Б» в подмосковном Одинцово. В пятисетовом поединке наши спортсмены обыграли лидера турнира одинцовское «Подмосковье» со счетом 3:2 (20:25, 25:22, 25:21, 21:25, 15:5).

По результатам тура ВК «Владимир» одержал четыре победы в четырех матчах, две победы у волейболистов «Подмосковья», по одной у «Автомобилиста» из Санкт-Петербурга и «Элвари-Сахалина» из Южно-Сахалинска.

Лидером в турнире остаются волейболисты «Подмосковья», волейбольный клуб «Владимир» закрепился на 2 месте таблицы, у них 50 очков. Третьими идут волейболисты «Динамо-МГТУ» из Майкопа.

Следующий тур предварительного этапа чемпионата России владимирцы проведут в Санкт-Петербурге 1-5 марта, где сыграют по 2 игры с белгородскими и калужскими волейболистами.

Автор: Владимирская служба новостей