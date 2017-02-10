Во Владимире пройдет конференция «ПАМЯТЬ. ПОИСК. ПОБЕДА»
Сегодня во Владимире состоится областная молодежная конференция «ПАМЯТЬ. ПОИСК. ПОБЕДА». Её проведет комитет по молодежной политике администрации Владимирской области совместно с региональным отделением Поискового движения России.
В конференции также примут участие председатель Совета областной общественной организации ветеранов (пенсионеров и инвалидов) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Николай Шмуратко, представители военного комиссариата Владимирской области, специалисты органов по делам молодежи исполнительных органов местного самоуправления.
В ходе заседания будут подведены итоги поискового сезона 2016 года, а лучшим представителям поискового движения региона будут вручены награды Министерства обороны России: знаки отличия «За отличие в поисковом движении» III степени, памятная медаль «За заслуги в увековечивании памяти погибших защитников Отечества», а также благодарственные письма комитета по молодежной политике областной администрации.
После этого конференция продолжит работу в трёх секциях: «Поиск, ставший судьбой» для командиров поисковых отрядов, «Поиск, который всегда с тобой» для активистов поискового движения региона и «Поиск: первые шаги» для молодых людей, которые заинтересованы во включении в деятельность поискового движения.
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