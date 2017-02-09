Вручены ключи дольщикам достроенного дома ГК «СУ-155»

Сегодня были вручены ключи дольщикам достроенного дома «СУ-155» в микрорайоне «Сновицы-Веризино». Напомним, изначально его планировали сдать во втором квартале 2015 года, но в августе того года стройка встала. Компанию признали банкротом. Без жилья могли остаться 140 семей. Однако совместными усилиями администрации области, Минстроя, банка «Российский Капитал» дом удалось достроить.

И сегодня 20 новосёлов получили ключи от долгожданных квартир.

Весной продолжатся работы по благоустройству и озеленению территории дома. Теперь открыт вопрос дальнейшего развития микрорайона.

Отметим, в 2013 году в реестре «обманутых дольщиков» во Владимирской области состояло более 400 человек. За три года 281 их них получили жильё. А в 2016 году был принят региональный закон, позволяющий предоставлять земельные участки в аренду для строительства многоквартирных домов без проведения торгов, при условии передачи не менее 10 процентов общей жилой площади для решения проблем пострадавших от действий недобросовестных застройщиков граждан. Создание необходимой региональной нормативной правовой базы позволит решить проблему «обманутых» дольщиков до конца 2017 года, и 127 владимирцев станут счастливыми новоселами.

Автор: Владимирская служба новостей