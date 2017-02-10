Владимирскую область посетит Министр МЧС РФ Владимир Пучков

Сегодня Владимирскую область посетит Министр МЧС РФ Владимир Пучков. Основная цель его визита - проверка готовности региона к жизнеобеспечению населения в условиях аномально низких температур, прохождению весеннего половодья и пожароопасному периоду 2017-го года. Глава МЧС посетит Гусь-Хрустальный район и проинспектирует работу мобильного пункта обогрева. Затем Владимиру Пучкову представят силы и средства территориальной подсистемы РСЧС Владимирской области, готовые к работе по предотвращению и ликвидации происшествий в период весеннего половодья и в пожароопасный период. После чего главный спасатель страны примет участие в заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Владимирской области.

Автор: Владимирская служба новостей