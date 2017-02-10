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10.02.2017 08:07
Владимирскую область посетит Министр МЧС РФ Владимир Пучков
Сегодня Владимирскую область посетит Министр МЧС РФ Владимир Пучков. Основная цель его визита - проверка готовности региона к жизнеобеспечению населения в условиях аномально низких температур, прохождению весеннего половодья и пожароопасному периоду 2017-го года. Глава МЧС посетит Гусь-Хрустальный район и проинспектирует работу мобильного пункта обогрева. Затем Владимиру Пучкову представят силы и средства территориальной подсистемы РСЧС Владимирской области, готовые к работе по предотвращению и ликвидации происшествий в период весеннего половодья и в пожароопасный период. После чего главный спасатель страны примет участие в заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Владимирской области.
Автор: Владимирская служба новостей