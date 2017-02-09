Присвоили "дорожные" деньги

В 33 регионе выявлен факт присвоения денежных средств, принадлежащих одному из филиалов дорожно-строительного управления Владимирской области. По данным полиции, бывший директор одного из филиалов строительной организации заключил с поставщиком фиктивный договор поставки сырья. Реализуя противоправный умысел, мошенник перевел несколькими траншами на счет подставной фирмы 600 тысяч рублей. На деле же продукция по заключенному договору не поставлялась. Впоследствии обналиченные деньги партиями передавались злоумышленнику через посредника.

При передаче очередной партии наличности в сумме 200 тысяч рублей злоумышленник и его сообщник были задержаны.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Расследование уголовного дела продолжается.









Автор: Владимирская служба новостей