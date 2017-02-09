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Новости
09.02.2017 12:49

ВК "Владимир" закрепился на второй позиции
Волейболисты команды «Владимир» в подмосковном Одинцово одержали очередную победу в рамках 6 тура чемпионата России среди коллективов высшей лиги «Б». В трех партиях владимирцами повержен «Элвари-Сахалин» 25:21, 25:22, 25:21. Шестнадцатая победа в 23 играх позволила набрать 48 очков и укрепить позиции ВК «Владимир» на 2 строчке турнирной таблицы.
Сегодня наши спортсмены сразятся с «Подмосковьем» из Одинцова – лидером зоны «Запад» высшей лиги «Б».

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Спорт
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