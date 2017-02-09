ДТП с участием скорой произошло в Кольчугинском районе

ДТП с участием скорой произошло сегодня в Кольчугинском районе. На трассе «Кольчугино – Верхние Дворики» иномарка выехала на полосу встречного движения, где врезалась в машину скорой помощи. Реанимобиль ехал из Александрова в город Владимир, и вез мать с ребенком для госпитализации в областную детскую клиническую больницу.

К настоящему времени известно, что в результате ДТП травмы получил пассажир «Volkswagen Polo».

Сейчас на месте автоаварии работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства дорожного происшествия.

Автор: Владимирская служба новостей