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09.02.2017 10:25
В Киржаче задержали «магазинного» вора
В Киржаче задержали «магазинного» вора. Им оказался 39-летний ранее судимый местный житель. По данным регионального Управления МВД, в конце января мужчина в состоянии алкогольного опьянения проник в торговый центр, где из павильонов и детского центра похитил имущество на общую сумму 130 тысяч рублей. Добычей вора стали деньги, ноутбук, зарядные устройства, усилитель и продукты питания. В настоящее время по данному факту возбуждены уголовные дела.
Автор: Владимирская служба новостей