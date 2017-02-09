В Киржаче задержали «магазинного» вора

В Киржаче задержали «магазинного» вора. Им оказался 39-летний ранее судимый местный житель. По данным регионального Управления МВД, в конце января мужчина в состоянии алкогольного опьянения проник в торговый центр, где из павильонов и детского центра похитил имущество на общую сумму 130 тысяч рублей. Добычей вора стали деньги, ноутбук, зарядные устройства, усилитель и продукты питания. В настоящее время по данному факту возбуждены уголовные дела.

Автор: Владимирская служба новостей