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09.02.2017 10:17
"Старая аптека" собирает экспонаты
В этом году в городе Владимир появится еще один музей. К предстоящему Дню города на пешеходной улице Георгиевской планируется открыть «Старую аптеку». Принять участие в создании экспозиции музея могут и сами владимирцы. Если у вас есть старинные предметы аптечного дела, пузырьки из-под лекарств, аптекарские книги, фотографии, рецепты, раритетное провизорское и торговое оборудование, просьба обращаться к директору «Выставочного комплекса Владимира» Юлии Румянцевой. Адрес: г. Владимир, ул. Большая Московская, 59, телефон: 32-58-04, e-mail: info@vc33.ru
Автор: Владимирская служба новостей