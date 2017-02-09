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Новости
09.02.2017 10:17

"Старая аптека" собирает экспонаты
В этом году в городе Владимир появится еще один музей. К предстоящему Дню города на пешеходной улице Георгиевской планируется открыть «Старую аптеку». Принять участие в создании экспозиции музея могут и сами владимирцы. Если у вас есть старинные предметы аптечного дела, пузырьки из-под лекарств, аптекарские книги, фотографии, рецепты, раритетное провизорское и торговое оборудование, просьба обращаться к директору «Выставочного комплекса Владимира» Юлии Румянцевой.  Адрес: г. Владимир, ул. Большая Московская, 59, телефон: 32-58-04, e-mail: info@vc33.ru

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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