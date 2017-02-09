"Старая аптека" собирает экспонаты

В этом году в городе Владимир появится еще один музей. К предстоящему Дню города на пешеходной улице Георгиевской планируется открыть «Старую аптеку». Принять участие в создании экспозиции музея могут и сами владимирцы. Если у вас есть старинные предметы аптечного дела, пузырьки из-под лекарств, аптекарские книги, фотографии, рецепты, раритетное провизорское и торговое оборудование, просьба обращаться к директору «Выставочного комплекса Владимира» Юлии Румянцевой.