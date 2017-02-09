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Новости
09.02.2017 09:48

В Муроме неизвестные обстреляли окна школы
Накануне в Муроме неизвестные обстреляли окна школы № 12. Инцидент произошёл в районе двух часов дня, когда для детей второго класса наступил тихий час. Воспитатель группы продлённого дня находилась в спальне и стала свидетелем происходящего. Стреляли хулиганы из пневматики. К счастью, никто не пострадал. 
Отметим, что за последние две недели это уже третья городская школа, окна которой обстреливают из пневматического оружия. Если стрелки будут задержаны, им грозит наказание в виде штрафа до 50-ти тысяч рублей с конфискацией оружия, сообщает интернет-портал "Муром24.рф".

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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