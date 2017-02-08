Владимирскую область посетила чешская делегация

Сегодня Владимирскую область посетила чешская делегация. Встречу с гостями провела губернатор Светлана Орлова. Темой беседы стало укрепление социально-экономического сотрудничества. Среди перспективных направлений взаимодействия были названы развитие туризма и оздоровительного отдыха, сотрудничество в сфере инновационных технологий, в агропромышленном комплексе, в области транспорта и образования, а также укрепление контактов между представителями малого и среднего бизнеса.

Отметим, что в настоящее время внешнеэкономические связи с Чешской Республикой имеют 68 предприятий Владимирской области.

Из 33-го региона в Чехию экспортируются изделия из древесины, стекла, пластмассы, а также различное механическое и электрическое оборудование. В структуре импорта ведущие позиции занимают чешские готовые продукты из мяса и рыбы, органические химические соединения, продукты переработки овощей и плодов, специальные ткани и материалы с ворсом, изделия из черных металлов.

На территории Владимирской области свою деятельность осуществляют 3 коммерческие организации, учредителями которых являются партнеры из Чехии. В частности, одним из крупнейших производителей готовой мясной продукции в 33-м регионе является ЗАО «Хаме Фудс», чей завод расположен в пос. Боголюбово.