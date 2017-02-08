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Новости
08.02.2017 16:17

В парках Владимира пройдет праздник «Здоровье в движении!»
В предстоящую субботу в парках Владимира пройдет городской праздник «Здоровье в движении!». С самого утра Добросельский парк наполнится юношеским задором и духом спортивного азарта. В 10 утра под руководством опытных тренеров детско-юношеского центра «Молодежный» начнется массовая зарядка. Далее гостей праздника разделят на 2 группы. Одной из них предстоит пройти игру по станциям со спортивными испытаниями, а другой - принять участие в «Зимних забавах».
Тем временем в Центральном парке пройдет интерактивная программа. Принять участие можно будет не только командами, но и индивидуально. Ярким началом станет танцевальная разминка от Карины Сабуровой - инструктора Zumba® Fitness.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Спорт
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