В парках Владимира пройдет праздник «Здоровье в движении!»

В предстоящую субботу в парках Владимира пройдет городской праздник «Здоровье в движении!». С самого утра Добросельский парк наполнится юношеским задором и духом спортивного азарта. В 10 утра под руководством опытных тренеров детско-юношеского центра «Молодежный» начнется массовая зарядка. Далее гостей праздника разделят на 2 группы. Одной из них предстоит пройти игру по станциям со спортивными испытаниями, а другой - принять участие в «Зимних забавах».

Тем временем в Центральном парке пройдет интерактивная программа. Принять участие можно будет не только командами, но и индивидуально. Ярким началом станет танцевальная разминка от Карины Сабуровой - инструктора Zumba® Fitness.

Автор: Владимирская служба новостей