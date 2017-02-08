Главный женский рок-голос России - во Владимире

Главный женский рок-голос России - во Владимире. 2 марта в нашем городе выступит легендарная певица, обладатель множества музыкальных наград, Заслуженная артистка России, победитель премии «Русский топ» в номинации «Лучшая сольная исполнительница», ежегодный участник фестиваля «Нашествие» Ольга Кормухина. Вместе с бессменным лидером и автором всех хитов культовой группы "Парк Горького" Алексеем Беловым она представит концертную программу, в которой прозвучат сольные композиции, дуэты, хиты группы «Парк Горького», успевшие завоевать любовь миллионов слушателей, а также мировые хиты.

Ольга и Алексей никогда не раскрывают всех секретов своего концерта, но обещают, что для публики это станет, пожалуй, самым ярким событием за последнее время.

Итак, концерт состоится 2 марта в ОДКиИ в 19:00.





Автор: Владимирская служба новостей