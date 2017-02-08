Во Владимирской области установлен прожиточный минимум

Во Владимирской области установлен прожиточный минимум за четвертый квартал 2016 года. Его размер на душу населения составляет чуть больше 9 тысяч рублей, для трудоспособного населения - 9885 рублей, для пенсионеров – 7668 рублей, а для детей – 8945 рублей.

Данные показатели используются для оценки уровня жизни населения Владимирской области при разработке и реализации социальных программ, для оказания необходимой социальной помощи малоимущим, для формирования бюджета и для других установленных законодательством целей.

Автор: Владимирская служба новостей