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Новости
08.02.2017 13:50

Во Владимирской области установлен прожиточный минимум
Во Владимирской области установлен прожиточный минимум за четвертый квартал 2016 года. Его размер на душу населения составляет чуть больше 9 тысяч рублей, для трудоспособного населения - 9885 рублей, для пенсионеров – 7668 рублей, а для детей – 8945 рублей.
Данные показатели используются для оценки уровня жизни населения Владимирской области при разработке и реализации социальных программ, для оказания необходимой социальной помощи малоимущим, для формирования бюджета и для других установленных законодательством целей.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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