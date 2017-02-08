В больницах региона отремонтировано 9 лифтов и установлено 2 подъемных устройства

В прошлом году в больницах региона было отремонтировано 9 лифтов и установлено 2 подъемных устройства. На эти цели было направлено около 24 миллионов рублей. Лифты появились в поликлинике Юрьев-Польской районной больницы и во Мстерской больнице. Также лифты установили в поликлинике Областной детской клинической больницы, в кардиологическом и неврологическом стационарах Городской больницы №4 г. Владимира, в поликлинике Гороховецкой центральной районной больницы, в поликлинике и стационаре Киржачской районной больницы, в хирургическом корпусе Кольчугинской центральной районной больницы, в главном корпусе Муромской городской больницы №1 и в стационаре Собинской районной больницы (пос. Ставрово).

В планах на 2017 год – замена лифтов в поликлинике Городской больницы №2 г. Владимира, в роддоме Александровской больницы, в акушерском отделении Ковровской многопрофильной городской больницы №1, в терапевтическом корпусе Кольчугинской центральной районной больницы и в больничном комплексе Селивановской центральной районной больницы. В Муромской городской больнице №2 намечен капитальный ремонт лифта. На эти цели направят около 17 млн рублей.

Автор: Владимирская служба новостей