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Новости
08.02.2017 12:36

Земских докторов станет больше
В этом году в рамках региональной программы «Земский доктор» планируется трудоустроить в сельской местности 13 врачей. На эти цели будет направлено 13 миллионов рублей. Напомним, по программе врач, пожелавший работать на селе, получит единовременную компенсационную выплату в размере 1 миллиона рублей в качестве стартового капитала для переезда к месту работы. Чтобы стать участником программы, необходимо наличие высшего медобразования, быть не старше 50 лет и работать на селе не менее 5 лет. 
В случае расторжения трудового договора врач обязан вернуть часть полученной выплаты пропорционально неотработанному времени.
Отметим, в 2012 году в сельскую местность удалось привлечь 11 специалистов, в 2013 – 10, в 2014 – 7, в 2015 и 2016 – по 13 врачей. 


Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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