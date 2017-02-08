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08.02.2017 11:47
Откупиться не вышло
Откупиться не вышло. На днях в Гусь-Хрустальном районе для проверки документов был остановлен грузовой автомобиль под управлением 40-летнего жителя Рязанской области. Проверка показала, что фура не оборудована техническим средством контроля режима труда и отдыха. За несоставление протокола, водитель предложил инспектору взятку в размере 500 рублей. Полицейский от денег отказался и сообщил о данном факте в дежурную часть.
Другой мужчина предложил правоохранителю 5 тысяч рублей, чтобы тот не проводил в отношении него проверку по факту фиктивной регистрации иностранных граждан.
В отношении обоих нарушителей возбуждены уголовные дела.
Автор: Владимирская служба новостей