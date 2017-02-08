Волейболисты ВК «Владимир» поднялись на второе место

Волейболисты ВК «Владимир» в подмосковном Одинцово успешно стартовали на 6 туре чемпионата России среди команд высшей лиги «Б». Владимирцы одержали две победы над «Элвари-Сахалин» и местным «Подмосковьем» оба раза со счетом 3:0. Это позволило нашим спортсменам выйти на 2 место турнирной таблицы, в активе команды 45 очков.

А сегодня состоится повторная игра с волейболистами Сахалина, а завтра еще одна встреча с лидером - одинцовским «Подмосковьем».

Автор: Владимирская служба новостей