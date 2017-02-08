6+

Рубрики
Фотоальбом
День семьи, любви и верности в Муроме
Голосование
Довольны ли Вы своей работой?
1. Да
2. Нет, планирую менять
3. Мне все равно
4. Я не работаю
5. Я бизнесмен
архив опросов

Яндекс.Метрика

Новости
08.02.2017 11:40

Волейболисты ВК «Владимир» поднялись на второе место
Волейболисты ВК «Владимир» в подмосковном Одинцово успешно стартовали на 6 туре чемпионата России среди команд высшей лиги «Б». Владимирцы одержали две победы над «Элвари-Сахалин» и местным «Подмосковьем» оба раза со счетом 3:0. Это позволило нашим спортсменам выйти на 2 место турнирной таблицы, в активе команды 45 очков.
А сегодня состоится повторная игра с волейболистами Сахалина, а завтра еще одна встреча с лидером - одинцовским «Подмосковьем». 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Спорт
« назад

© 2002-2017 сетевое издание "Владимирская служба новостей".

Свидетельство СМИ Эл № ФС77-65332 от 12.04.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, звуковых и фотоматериалов ссылка на Владимирскую Службу Новостей обязательна.

© 2011 Создание сайта — Реарт
Разделы сайта
Новости
Спорт