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Новости
08.02.2017 09:54

Пенсионеры - жертвы мошенников
Жители Владимирской области вновь попадаются на удочку мошенников. Чаще всего пожилые люди верят в то, что их близкие попали в беду и для их спасения требуется немалая сумма денег. Только за декабрь и январь пенсионеры отдали аферистам более 900 тысяч рублей. Еще один способ выманить деньги — услуги по снятию порчи. В этом году от действий так называемых целителей пострадали трое человек. В общей сложности они лишились 730 тысяч рублей. Также люди переводят деньги для разблокировки банковской карты, делают предоплаты за товары в интернете и впускают в дом якобы социальных или пенсионных работников. 
Сотрудники полиции просят быть предельно осторожными и бдительными. 


Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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