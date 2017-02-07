Владимирцы приглашаются на Фитнес Уикенд

11 февраля – большой праздник спорта во Владимире! Вот уже в 3-ий раз будет проходить Фитнес Уикенд – уникальная в своем роде спортивная вечеринка, совмещающую в себе занятия спортом и дискотеку.

Каждый желающий абсолютно бесплатно может позаниматься самыми популярными фитнес-программами: сайкл-тренировки (популярные тренировки на велотренажерах), кроссфит (круговая функциональная тренировка популярная во всем мире), меренге (зажигательный доминиканский танец, основанный на импровизации), степ-аэробики. Кроме того, состоятся открытые соревнования по «сухой гребле» на специальном гребном тренажере в мужской и женской категориях.

Аккомпанировать занимающимся будет один из лучших музыкантов и диджеев из Владимира – Александр Горбатюк (No Hopes / Sanya Shelest)

Владимирцы приглашаются 11 февраля к 11 часам в Арт Дворец.

Автор: Владимирская служба новостей