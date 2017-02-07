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07.02.2017 17:06
Владимирцы приглашаются на Фитнес Уикенд
11 февраля – большой праздник спорта во Владимире! Вот уже в 3-ий раз будет проходить Фитнес Уикенд – уникальная в своем роде спортивная вечеринка, совмещающую в себе занятия спортом и дискотеку.
Каждый желающий абсолютно бесплатно может позаниматься самыми популярными фитнес-программами: сайкл-тренировки (популярные тренировки на велотренажерах), кроссфит (круговая функциональная тренировка популярная во всем мире), меренге (зажигательный доминиканский танец, основанный на импровизации), степ-аэробики. Кроме того, состоятся открытые соревнования по «сухой гребле» на специальном гребном тренажере в мужской и женской категориях.
Аккомпанировать занимающимся будет один из лучших музыкантов и диджеев из Владимира – Александр Горбатюк (No Hopes / Sanya Shelest)
Владимирцы приглашаются 11 февраля к 11 часам в Арт Дворец.
Автор: Владимирская служба новостей