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Новости
07.02.2017 17:00

За три года в 33 регионе отремонтируют 1824 дома
Постановлением областной администрации утвержден сводный трехлетний план реализации региональной программы капремонта многоквартирных домов на 2017-2019 годы. В него вошло 1824 многоквартирных дома с объёмом финансирования 4,27 млрд. рублей. 
В этом году в 33 регионе будет отремонтировано 426 многоквартирных домов. На эти цели будет направлено более 900 миллионов рублей. В рамках реализации краткосрочного плана на текущий год во Владимирской области уже заключены договоры на строительно-монтажные работы по 239 домам, по 226-ти готовится проектно-сметная документация. В настоящее время ведутся работы на 20 многоквартирных домах, уже выполнены работы на 1 доме из краткосрочного плана на 2017 год - заменено лифтовое оборудование в доме №4 по ул.Торфяная в г.Гусь-Хрустальный.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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