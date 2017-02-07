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Новости
07.02.2017 16:00

Во Владимирской области долги за потребленную электроэнергию продолжают расти
Во Владимирской области долги за потребленную электроэнергию продолжают расти. На данный момент задолженность перед «Владимирэнергосбытом» составляет 2 миллиарда 236 миллионов рублей, сообщает пресс-служба компании. В ТОП-5 должников среди  предприятий ЖКХ попали «Александровские коммунальные системы», «Коммунальные системы» Вязниковского района, муромский МУП «Водоканал», струнинское ОАО «СТВК» и карабановский «ВодКанал». Также не платят и крупные предприятия: «Зона регулируемого развития ВТЗ», «Муромтепловоз», «Лакинская мануфактура» и «Вязниковский льняной комбинат». Что касается граждан-должников, то больше всего неплательщиков живет в Александровском, Муромском и Петушинском районах. 


Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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