В 33 регионе начала работу горячая линия по интернет-торговле

При региональном Управлении Роспотребнадзора начала работу горячая линия по интернет-торговле. До 20 февраля специалисты ведомства проконсультируют владимирцев по вопросам приобретения товаров и услуг через интернет и возврату товаров. Жители смогут узнать о правилах и особенностях приобретения товаров дистанционным способом, законодательном регулировании работы интернет-магазинов, об изменениях в проведении проверок по защите прав потребителей. Задать вопрос можно по телефонам: 8-800-200-05-45 или 8(4922)45-10-70

Автор: Владимирская служба новостей