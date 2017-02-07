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Новости
07.02.2017 13:10

В 33 регионе начала работу горячая линия по интернет-торговле
При региональном Управлении Роспотребнадзора начала работу горячая линия по интернет-торговле. До 20 февраля специалисты ведомства проконсультируют владимирцев по вопросам приобретения товаров и услуг через интернет и возврату товаров. Жители смогут узнать о правилах и особенностях приобретения товаров дистанционным способом, законодательном регулировании работы интернет-магазинов, об изменениях в проведении проверок по защите прав потребителей. Задать вопрос можно по телефонам: 8-800-200-05-45 или 8(4922)45-10-70

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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