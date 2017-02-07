6+

Рубрики
Фотоальбом
День семьи, любви и верности в Муроме
Голосование
Довольны ли Вы своей работой?
1. Да
2. Нет, планирую менять
3. Мне все равно
4. Я не работаю
5. Я бизнесмен
архив опросов

Яндекс.Метрика

Новости
07.02.2017 13:02

«Гонконгским» гриппом заболели 6 человек
За прошедшую неделю в 33 регионе в больницу с симптомами ОРВИ обратилось более 11 тысяч человек, более половины из которых — дети. «Гонконгским» гриппом заболели 6 человек, у трех обнаружен грипп В. Эпидпорг превышен на 3%. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, самая неблагополучная ситуация в городе Владимир, где  в лечебные учреждения обратилось более 3 тысяч человек, а также в  Киржачском, Гусь-Хрустальном и Ковровском районах. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
« назад

© 2002-2017 сетевое издание "Владимирская служба новостей".

Свидетельство СМИ Эл № ФС77-65332 от 12.04.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, звуковых и фотоматериалов ссылка на Владимирскую Службу Новостей обязательна.

© 2011 Создание сайта — Реарт
Разделы сайта
Новости
Спорт