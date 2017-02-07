«Гонконгским» гриппом заболели 6 человек

За прошедшую неделю в 33 регионе в больницу с симптомами ОРВИ обратилось более 11 тысяч человек, более половины из которых — дети. «Гонконгским» гриппом заболели 6 человек, у трех обнаружен грипп В. Эпидпорг превышен на 3%. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, самая неблагополучная ситуация в городе Владимир, где в лечебные учреждения обратилось более 3 тысяч человек, а также в Киржачском, Гусь-Хрустальном и Ковровском районах.

Автор: Владимирская служба новостей