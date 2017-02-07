Убийцы таксистки предстанут перед судом

Перед судом предстанут два жителя Гусь-Хрустального, которые обвиняются в убийстве таксистки. По данным следствия, примерно год назад двое молодых людей в состоянии алкогольного опьянения вызвали такси. К ним приехала 32-летняя женщина. Они назвали место прибытия, однако при остановке автомобиля попросили ехать по другому адресу. На предложение водителя сначала оплатить поездку, пассажиры, не имевшие при себе денег, набросились на женщину. Один из них стал ее душить, затем таксистку вытащили на улицу, где нанесли ей множественные ранения с применением ножа и пассатижей. Женщина скончалась в больнице.

С места преступники скрылись на машине, потом бросили транспортное средство в другом районе города.

В ближайшее время им будет вынесен приговор.

Следует отметить, что потерпевшая вела добропорядочный образ жизни, работала продавцом в торговой сети, а также официально была трудоустроена в «такси». У женщины осталась маленькая дочка, воспитанием которой теперь занимается бабушка.

Автор: Владимирская служба новостей