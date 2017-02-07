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Новости
07.02.2017 11:45

Пьяный водитель проведет в колонии 2 года
В Ковровском районе вынесен приговор пьяному автомобилисту. По данным прокуратуры, 25-летний  Сергей Леонтьев  с мая по июль 2016 года пять раз садился за руль в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, молодой человек ездил на машине без прав. Их у него забрали год назад за подобное правонарушение. 
В итоге суд назначил нарушителю наказание в 2 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а также лишения права управления авто почти на 3 года. 


Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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