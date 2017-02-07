В 2016 году Владимирскую область посетило 4 миллиона туристов

За прошлый год Владимирскую область посетило 4 миллиона туристов - это на 21 процент больше, чем в 2015 году. Лидером по приёму гостей остался Суздаль — его посетило 1,7 млн. человек. Во Владимире побывало 700 тысяч гостей, популярными также были также Муромский, Петушинский и Ковровский районы. Об этом сообщил замгубернатора Михаил Колков. Активно посещали наш регион иностранцы, среди которых китайцы, итальянцы, французы, испанцы и немцы.

Традиционное культурно-историческое направление туризма во Владимирской области в настоящее время эффективно дополняют детский, социальный, гастрономический, спортивный, производственный, экологический, событийный, этнографический, сельскохозяйственный, социальный, религиозный и даже медицинский туризм: открытие новых инфраструктурных объектов даёт для этого всё больше возможностей.

Разработано более 50 маршрутов выходного дня по всей области для индивидуальных туристов, в том числе с посещением домов отдыха, усадеб, спортивно-оздоровительных комплексов, горнолыжных курортов.

Особое внимание уделяется проекту «Гастрономическая карта Владимирской области» - межотраслевому продукту, который объединил фермерские хозяйства и объекты общественного питания, которые являются образцом качества и гостеприимства.





Автор: Владимирская служба новостей