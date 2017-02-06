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Новости
06.02.2017 17:23

Пешеходам - повышенное внимание!
За прошлый год на дорогах Владимирской области произошло более 600 ДТП с участием пешеходов, в которых погибло 93 человека и около 590 получили травмы. 
Поэтому в целях профилактики и улучшения дорожной ситуации до 15 февраля в регионе пройдет операция «Пешеход». Полицейские будут внимательно следить за всеми участниками дорожного движения, наблюдать за тем, кто как переходит дорогу (особенно дети), и кто как ездит. 
Маршруты патрулирования нарядов ДПС будут приближены к наиболее оживленным участкам движения автомобилей и пешеходов в городах и населенных пунктах.
Сотрудники ГИБДД рекомендуют пешеходам во время перехода проезжей части не отвлекаться на посторонние вещи (сотовый телефон, плееры и т.д.). В темное время суток и при условиях плохой погоды одеваться более контрастно, использовать светоотражающие элементы на одежде.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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