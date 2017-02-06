Пешеходам - повышенное внимание!

За прошлый год на дорогах Владимирской области произошло более 600 ДТП с участием пешеходов, в которых погибло 93 человека и около 590 получили травмы.

Поэтому в целях профилактики и улучшения дорожной ситуации до 15 февраля в регионе пройдет операция «Пешеход». Полицейские будут внимательно следить за всеми участниками дорожного движения, наблюдать за тем, кто как переходит дорогу (особенно дети), и кто как ездит.

Маршруты патрулирования нарядов ДПС будут приближены к наиболее оживленным участкам движения автомобилей и пешеходов в городах и населенных пунктах.

Сотрудники ГИБДД рекомендуют пешеходам во время перехода проезжей части не отвлекаться на посторонние вещи (сотовый телефон, плееры и т.д.). В темное время суток и при условиях плохой погоды одеваться более контрастно, использовать светоотражающие элементы на одежде.

Автор: Владимирская служба новостей