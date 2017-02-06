Владимирские гимнасты успешно выступили на чемпионате ЦФО

Во Владимире прошел чемпионат ЦФО по спортивной гимнастике. В нем приняли участие более 40 спортсменов из 14 городов России.

В составе команды Владимирской области выступали Алексей Богданов, Илья Кибартас, Сергей Кривунец, Артем Юсубов и Евгений Мартынов. Еще двое владимирских гимнастов - Кирилл Прокопьев и Евгений Васильев - выступали на чемпионате в личном зачёте.

По итогам соревнований наши спортсмены заняли первое командное место. Вторыми стали гимнасты из Московской области, а третье место - у команды из Костромы. Кроме того, владимирские ребята показали отличные результаты в многоборье, а также в финалах отдельных видов многоборья:

Многоборье среди мужчин:

I место – Прокопьев Кирилл,

II место – Кибартас Илья,

III место – Кривунец Сергей.





Финалы в отдельных видах многоборья:

Прокопьев Кирилл – I место - вольные упражнения;

Кривунец Сергей – I место – перекладина, II место – брусья;

Кибартас Илья – I место – кольца, II место – конь-махи;

Васильев Евгений – III место – вольные упражнения;

Юсубов Артём – III место – перекладина.

Автор: Владимирская служба новостей