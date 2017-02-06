Владимирские гимнасты успешно выступили на чемпионате ЦФО
Во Владимире прошел чемпионат ЦФО по спортивной гимнастике. В нем приняли участие более 40 спортсменов из 14 городов России.
В составе команды Владимирской области выступали Алексей Богданов, Илья Кибартас, Сергей Кривунец, Артем Юсубов и Евгений Мартынов. Еще двое владимирских гимнастов - Кирилл Прокопьев и Евгений Васильев - выступали на чемпионате в личном зачёте.
По итогам соревнований наши спортсмены заняли первое командное место. Вторыми стали гимнасты из Московской области, а третье место - у команды из Костромы. Кроме того, владимирские ребята показали отличные результаты в многоборье, а также в финалах отдельных видов многоборья:
Многоборье среди мужчин:
I место – Прокопьев Кирилл,
II место – Кибартас Илья,
III место – Кривунец Сергей.
Финалы в отдельных видах многоборья:
Прокопьев Кирилл – I место - вольные упражнения;
Кривунец Сергей – I место – перекладина, II место – брусья;
Кибартас Илья – I место – кольца, II место – конь-махи;
Васильев Евгений – III место – вольные упражнения;
Свидетельство СМИ Эл № ФС77-65332 от 12.04.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, звуковых и фотоматериалов ссылка на Владимирскую Службу Новостей обязательна.