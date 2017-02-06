В Александрове приостановили работу молочного предприятия

В Александрове приостановили работу молочного предприятия. Сотрудники регионального Управления Роспотребнадзора нашли на предприятии «Возрождение» массу нарушений. В частности, само производство молочных продуктов было размещено в деревянном бараке. Кругом был мусор и посторонние предметы. Так же не было раковины для мытья рук и бачков для сбора мусора. Кроме того, проверяющие нашли массу просроченных продуктов. Персонал не имел медкнижек, а плановый медосмотр они не проходили. В итоге компанию закрыли на 3 месяца. А вот опечатать все предприятие не удалось, поскольку в одной из комнат барака проживают работники молочного цеха.

Автор: Владимирская служба новостей