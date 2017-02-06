Успех муромского спортсмена на Всемирной Универсиаде

Хорошая новость пришла из Казахстана, где сейчас проходит XXVIII Всемирная зимняя Универсиада. Муромский спортсмен Кирилл Голубев завоевал золотую медаль на дистанции 1500 м. С результатом 1 мин 49,30 с Кирилл обогнал голландца Мартина Ван Остена (+0,23, второе место) и японца Дзуня Миву (+0,31, третье место).

Это золото стало 12-м на Универсиаде-2017 для сборной России. Завершатся спортивные состязания 8 февраля. На данный момент в медальном зачете РФ лидирует, наша сборная завоевала уже 17 наград высшей пробы (по материалам интернет-портала «Муром24.рф»).

Автор: Владимирская служба новостей