Начинающие водители часто попадают в ДТП

За прошедший год на территории Владимирской области с участием начинающий водителей произошло более 240 ДТП, в которых 25 человек погибли и 356 получили травмы различной степени тяжести. Рост происшествий отмечен в Вязниковском, Суздальском, Киржачском и Меленковском районах.

Сотрудники Госавтоинспекции постоянно проводят работу по контролю за качеством подготовки водителей в автошколах. Мониторинг продолжится и в этом году. Основные мероприятия пройдут в июне. Общение с курсантами призвано вызвать состояние эмоционального потрясения, чтобы начинающие водители задумались о тех последствиях, к которым приводит грубое нарушение правил дорожного движения, – превышение скорости, нарушение правил обгона, выезд на полосу встречного движения, управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Автор: Владимирская служба новостей