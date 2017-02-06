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Новости
06.02.2017 12:07

Начинающие водители часто попадают в ДТП
За прошедший год на территории Владимирской области с участием начинающий водителей произошло более 240 ДТП, в которых 25 человек погибли и 356 получили травмы различной степени тяжести. Рост происшествий отмечен в Вязниковском, Суздальском, Киржачском  и Меленковском районах. 
Сотрудники Госавтоинспекции постоянно проводят работу по контролю за качеством подготовки водителей в автошколах. Мониторинг продолжится и в этом году. Основные мероприятия пройдут в июне. Общение с курсантами призвано вызвать состояние эмоционального потрясения, чтобы начинающие водители задумались о тех последствиях, к которым приводит грубое нарушение правил дорожного движения, – превышение скорости, нарушение правил обгона, выезд на полосу встречного движения, управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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