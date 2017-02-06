Футболисты владимирского «Торпедо» уступили «Шиннику -м»

Футболисты владимирского «Торпедо» провели свой первый товарищеский поединок в рамках подготовки к продолжению спортивного сезона 2016 - 2017 годов. В Ярославле они встречались с молодёжным составом «Шинника». Игра завершилась победой хозяев с минимальным счётом 1:0. Единственный мяч был забит под занавес первого тайма. В целом, встреча проходила с территориальным преимуществом чёрно-белых, которых раз за разом подводило мастерство при завершении своих атак. Так до перерыва не смогли поразить цель Илья Зинин и Александр Туршаков. Несколько хороших подходов к воротам «Шинника-м» было и во втором тайме. Только за последние 10 минут противостояния торпедовцы могли отличиться трижды. Но счёт так и не изменился до финального свистка.

Стартовый состав «Торпедо»: Граб, Шалин, Лобанов, Алаев, Маматюк, Зинин, Айметдинов, Туршаков, Заикин, Гладышев, Тараканов. Во втором тайме на поле также выходили Каратыгин, Рудаков, Зинович, Кузьменко, М. и Н. Сасс, Боллоев, Втюрин, Кузьмичев и игрок, находящийся на просмотре.

Автор: Владимирская служба новостей