Вынесен приговор еще одному члену ОПГ «Восьмерочные»

Вынесен приговор еще одному члену ОПГ «Восьмерочные», которые долгое время совершали тяжкие преступления в отношении предпринимателей и жителей Гусь-Хрустального района. На их счету более десятка преступлений, среди которых поджоги и вымогательства у бизнесменов. В прошлом году были осуждены шестеро преступников. А на днях был вынесен приговор еще одному члену банды — Сергею Антропову. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 12,5 лет и со штрафом в размере 800 тысяч рублей.

Автор: Владимирская служба новостей