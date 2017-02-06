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Новости
06.02.2017 10:23

Вынесен приговор еще одному члену ОПГ «Восьмерочные»
Вынесен приговор еще одному члену ОПГ «Восьмерочные», которые долгое время совершали тяжкие преступления в отношении предпринимателей и жителей Гусь-Хрустального района. На их счету более десятка преступлений, среди которых поджоги и вымогательства у бизнесменов. В прошлом году были осуждены шестеро преступников. А на днях был вынесен приговор еще одному члену банды — Сергею Антропову. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 12,5 лет и со штрафом в размере 800 тысяч рублей. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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