Перед судом предстанет бывший директор детского сада

В Меленковском районе перед судом предстанет бывший директор детского сада. По данным регионального Управления МВД, с ноября по декабрь 2016 года женщина фиктивно устроила на работу в учреждение своего знакомого на должность обслуживающего персонала. На самом деле мужчина свои трудовые обязанности не исполнял и на работе не появлялся. Экс-директор вносила ложные данные в табель учета рабочего времени, согласно которому псевдоработнику начислялась заработная плата по установленной ставке.

Затем денежные средства женщина присваивала себе, тратя их на свои нужды. В итоге она заработала более 6 тысяч рублей.

Автор: Владимирская служба новостей