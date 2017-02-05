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Новости
05.02.2017 17:33

В ДТП пострадала 6-летняя девочка
Серьезное ДТП произошло в минувшую субботу в Петушинском районе. Столкнулись два легковых автомобиля. По предварительной информации «Лада Гранта» пыталась обогнать впереди идущую машину. Однако та резко сбавила скорость, в результате чего водитель «Лады» резко повернул налево и вылетел на полосу встречного движения, где врезался в «Шевроле Круз». Пострадали оба водителя, а также  6-летняя девочка, которая была в первой машине. Ребенок получил серьезные травмы – перелом основания черепа, перелом скуловой и лобной кости справа, ушиб головного мозга, ушибы лица. В настоящее время она находится в реанимации, где ей оказывается необходимая скорая медицинская помощь.
По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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