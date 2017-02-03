Дорожные планы на 2017 и последующий годы

Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Александр Романенко рассказал о планах по ремонту и реконструкции дорог на территории Владимирской области. Прежде всего продолжатся работы на трассе М-7 «Волга». Завершится реконструкция участка дороги в Лакинске, там отремонтируют мост рядом с фабрикой и построят два подземных перехода. Также продолжится строительство автомобильного обхода деревни Бараки в Судогодском районе. Окончание работ – в декабре 2018 года.

Во Владимире в июне-июле откроется Лыбедская магистраль, которая позволит разгрузить центр города от транспорта.

Разработана проектная документация по строительству первого этапа высокоскоростной железнодорожной магистрали «Москва-Казань» на участке от Москвы до Нижнего Новгорода, который проходит через Владимирскую область, в настоящее время она проходит госэкспертизу. Планируется, что строительство начнётся уже в 2018 году. Это будет новая ветка, железнодорожный вокзал расположится примерно в пяти километрах от Владимира в сторону Суздаля. Поезд по новой магистрали от Москвы до Владимира будет идти менее часа.

Автор: Владимирская служба новостей