«Газпром межрегионгаз Владимир» взыскал с должников около 2 миллиардов рублей

В 2016 году компания «Газпром межрегионгаз Владимир» взыскала с должников около 2 миллиардов рублей за поставленный газ.

В Арбитражный суд поставщик голубого топлива направил около 300 заявлений о взыскании задолженности за потребленный газ с юридических лиц на общую сумму более 1,7 млрд рублей. За 2016 год вынесено 238 решений в пользу газоснабжающей компании на сумму 1,8 млрд рублей (в том числе по искам, предъявленным в 2015 году), по остальным делам производство находится в стадии судебного разбирательства. Более 1,4 млрд рублей уже поступили в счет погашения просроченной задолженности, в том числе по ранее принятым судебным актам. По состоянию на 1 января 2017 г. на принудительном исполнении находятся 245 исполнительных документов на общую сумму 1,1 млрд рублей.

Кроме того, в прошлом году поставщик газа направил в суды 8,3 тыс. заявлений о вынесении судебных приказов и исковых заявлений к абонентам – физическим лицам. Сумма взыскиваемой задолженности – почти 60,5 млн рублей. В результате за 2016 год вынесены судебные решения о взыскании с абонентов-должников денежных средств в пользу поставщика газа на общую сумму 54 млн рублей. Оставшаяся часть заявлений находится на рассмотрении.

От газоснабжения были отключены 1853 потребителя-неплательщика, общая просроченная задолженность которых составила 46,7 млн рублей. Более 3,8 тыс. абонентов оплатили долг на общую сумму 22,9 млн рублей уже в ходе действий по отключению газоснабжения.

Обращение в суды – вынужденная мера, на которую идет поставщик природного газа. Этому предшествует активная работа с каждым должником: население сначала неоднократно оповещают о необходимости оплаты потребленного газа по телефону, затем по почте направляются претензии о незамедлительном погашении долга, а также регулярно проводятся проверки и контрольные выходы для сбора показаний и оплаты с использованием переносных касс. Бездействие неплательщиков и их нежелание погасить задолженность вынуждают газоснабжающую компанию обращаться в суды. Самая крайняя мера, которая является наиболее эффективной – отключение или ограничение поставок газа.

Автор: Владимирская служба новостей