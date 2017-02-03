Смартфоны от Samsung возвращаются в МегаФон

Компания «МегаФон» объявляет о старте продаж продукции Samsung. Первая партия смартфонов уже представлена в интернет-магазине и собственных салонах оператора во Владимире.

«Смартфоны от Samsung традиционно занимают значительную долю среди зарегистрированных устройств в нашей сети. Гаджеты этой торговой марки интересны нашим клиентам, поэтому мы рады возобновлению совместной работы. В розничной сети «МегаФона» будет представлен широкий ассортимент устройств этого производителя на выгодных условиях. В частности, смартфоны Samsung Galaxy A, Galaxy S7/S7 Edge можно будет купить в рассрочку на 24 месяца» , - говорит Кирилл Шибанов, генеральный директор ОАО «МегаФон Ритейл».

Первая партия отгруженных аппаратов включает в себя 10 наиболее актуальных моделей - от бюджетного Samsung Galaxy J1 Mini и до премиального Samsung Galaxy S7 Edge. В дальнейшем, в зависимости от объема продаж, ассортимент продукции данного производителя может быть расширен.

«Возобновление сотрудничества компании Samsung с одним из ведущих ритейлеров российского рынка важно для нашей компании в первую очередь тем, что любимые пользователями смартфоны окажутся в шаговой доступности. У Samsung большие планы на 2017 год и партнерство с «МегаФоном», без сомнения, поможет в их успешной реализации» , - рассказывает Аркадий Граф, руководитель Samsung Mobile в России.

Напоминаем, что приобрести смартфоны уже сейчас можно в интернет-магазине и в салонах «МегаФон», в которых специалисты оператора помогут подобрать подходящую модель, как по техническим характеристикам, так и по цене, которая начинается от 4900 рублей. Там же клиенты могут проконсультироваться по тарифным планам и опциям для нового гаджета.





«Мы рады расширению ассортимента нашей розничной сети, это позволит клиентам выбрать именно тот девайс, который им максимально подходит. К тому же, февраль месяц полон праздниками, а это возможность поздравлять своих любимых и близких. Уверен, что новый современный смартфон станет отличным подарком как для него, так и для нее», - прокомментировал Роман Юшко директор Центрального филиала ОАО «МегаФон Ритейл»





Автор: Владимирская служба новостей