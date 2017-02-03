Комментарий дорожников по поводу ДТП со скорой

Федеральные дорожники провели проверку участка дорожных работ трассы М-7 «Волга», где накануне произошло ДТП с участием скорой. Напомним, автомобиль, объезжая капремонт, выехал на полосу встречного движения, где врезался в фуру. Пострадали пятеро человек, среди которых двухмесячный малыш. По словам сотрудников Упрдор «Москва-Нижний Новгород», все технические средства, обозначающие приближение к месту капремонта, были выставлены. Дорога была сухой и чистой, без дефектов покрытия. Освещение трассы работало в штатном режиме. Поэтому вины дорожников в этом ДТП нет.

Автор: Владимирская служба новостей