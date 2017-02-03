6+

Рубрики
Фотоальбом
День семьи, любви и верности в Муроме
Голосование
Довольны ли Вы своей работой?
1. Да
2. Нет, планирую менять
3. Мне все равно
4. Я не работаю
5. Я бизнесмен
архив опросов

Яндекс.Метрика

Новости
03.02.2017 09:58

Задержан подозреваемый в убийстве менеджера
В городе Владимир задержан подозреваемый в убийстве менеджера магазина «Двери». Напомним, трагедия произошла в январе на улице Верхняя Дуброва. В торговом зале был найден труп мужчины с огнестрельным ранением в области головы. 
1 февраля по подозрению в исполнении убийства был задержан 38-летний безработный владимирец, ранее неоднократно судимый за совершение особо тяжких преступлений, всего в местах лишения свободы он провел 18 лет. При нем обнаружено орудие преступления.
Остальные данные распространению в настоящее время не подлежат и составляют тайну следствия.
Расследование продолжается.  


Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
« назад

© 2002-2017 сетевое издание "Владимирская служба новостей".

Свидетельство СМИ Эл № ФС77-65332 от 12.04.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, звуковых и фотоматериалов ссылка на Владимирскую Службу Новостей обязательна.

© 2011 Создание сайта — Реарт
Разделы сайта
Новости
Спорт