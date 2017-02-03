Задержан подозреваемый в убийстве менеджера

В городе Владимир задержан подозреваемый в убийстве менеджера магазина «Двери». Напомним, трагедия произошла в январе на улице Верхняя Дуброва. В торговом зале был найден труп мужчины с огнестрельным ранением в области головы.

1 февраля по подозрению в исполнении убийства был задержан 38-летний безработный владимирец, ранее неоднократно судимый за совершение особо тяжких преступлений, всего в местах лишения свободы он провел 18 лет. При нем обнаружено орудие преступления.

Остальные данные распространению в настоящее время не подлежат и составляют тайну следствия.

Расследование продолжается.





Автор: Владимирская служба новостей