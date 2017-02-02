С 1 января на машино-место можно зарегистрировать право собственности

С 1 января 2017 года на машино-место можно зарегистрировать право собственности, сообщили в филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по Владимирской области.

Согласно Градостроительному кодексу машино-место - это предназначенная исключительно для размещения транспортного средства индивидуально-определенная часть здания или сооружения, которая не ограничена либо частично ограничена строительной или иной ограждающей конструкцией и границы которой описаны в установленном законодательством о государственном кадастровом учете порядке.

Регистрация прав на машино-место проходит в обычном для остальных объектов недвижимости порядке. Все сведения вносятся в Единый государственный реестр недвижимости. Чтобы оформить право собственности на машино-место, потребуется заказать технический план.

Приказом Минэкономразвития России от 07.12.2016 № 792 «Об установлении минимально и максимально допустимых размеров машино-места», который также вступил в силу с 1 января 2017 года, установлено, что минимально допустимые размеры машино-места составляют 5,3 х 2,5 м, а максимально допустимые – 6,2 х 3,6 м.

В соответствии с пунктом 6.2 статьи 24 Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» границы машино-места определяются проектной документацией здания или сооружения. Они должны быть обозначены или закреплены лицом, осуществляющим строительство или эксплуатацию здания или сооружения, либо обладателем права на машино-место. В том числе это возможно путем нанесения на поверхность пола или кровли разметки: краской, с использованием наклеек или иными способами.

Обратиться с заявлением о постановке машино-места на кадастровый учет можно несколькими способами: в электронном виде – с помощью интернет-портала Росреестра ( www.rosreestr.ru ), на бумажном носителе – при личном визите в офис многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Владимирской области «Мои документы» (МФЦ) или в Кадастровую палату, а также по почте на адрес Кадастровой палаты.

Автор: Владимирская служба новостей