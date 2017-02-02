Работников культуры Владимирской области ждет прибавка к зарплате

Работников культуры Владимирской области ждет прибавка к зарплате. Постановление о распределении субсидий муниципальным образованиям подписала губернатор Светлана Орлова. Из бюджета на эти цели направят около 270 миллионов рублей. Прибавку получат работники муниципальных учреждений культуры и педагоги дополнительного образования детей сферы культуры. Всего - 4,6 тысяч работников.

Автор: Владимирская служба новостей