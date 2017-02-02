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Новости
02.02.2017 16:02

Владимирцы регулярно задерживаются на работе
Владимирцы регулярно задерживаются на работе. Это выяснили аналитики службы исследований сайта по поиску работы и персонала HeadHunter. По данным опроса, несколько раз в неделю остаются на работе дольше положенного времени 42%. Ещё 26% задерживаются примерно раз в неделю. Кроме того, 16% перерабатывают ежедневно и не нашлось ни одного респондента, кто никогда не жертвует личным временем ради карьеры.
Больше всего трудоголиков среди представителей банков, госсектора, а также представителей рабочих профессий и добывающей сферы. 
Основными причинами, по которым сотрудники обычно остаются на работе, названы ситуации, когда нужно выполнить срочную работу, или когда того требует начальство. 25% владимирцев указали, что в пустом офисе лучше работается, еще 20% трудятся «до последнего клиента», а 15% не хотят покидать «любимую работу» либо просто «не могут остановиться». 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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