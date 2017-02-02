Срок предпродажи билетов на поезд увеличится

Срок предпродажи билетов на поезд увеличится до четырех месяцев. Об этом заявил глава РЖД Олег Белозеров, пишет ТАСС. Такая мера позволит россиянам уже сейчас планировать летний отпуск. В декабре минувшего года пассажирам разрешили покупать билеты за два месяца до путешествия. Ранее время предварительной продажи составляло 45 суток. Кроме того, Олег Белозеров сообщил, что железнодорожные билеты на поезда дальнего следования подорожают в этом году примерно на 4 процента.

Автор: Владимирская служба новостей