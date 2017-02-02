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Новости
02.02.2017 12:06

Владимирские компании смогут принять участие в выставке «СтройЭнерго»
С 17 по 18 марта в Севастополе состоится Межрегиональная выставка «СтройЭнерго». Участники смогут ознакомить посетителей с технологиями и своей продукцией, провести мастер-классы, тренинги, «круглые столы», пообщаться с представителями органов власти, торговых сетей, оптовых складов, бюджетных организаций, застройщиков Севастополя и Республики Крым, дистрибьюторами, предпринимателями, архитекторами и дизайнерами, управляющими отелей Севастополя и южного берега Крыма.
Принять участие в выставке смогут и владимирские компании. Узнать подробности о готовящемся мероприятии и связаться с его организаторами можно на сайте http://krymyug.ru и по телефону: +7 (978) 758-32-33.


Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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