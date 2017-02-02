В центре «Шередарь» стартовала 18-ая реабилитационная смена

В центре «Шередарь» в поселке Сосновый Бор стартовала 18-ая реабилитационная смена. На нее приехали 75 ребят из разных городов России – Перми, Нижнего Новгорода, Оренбурга, Санкт-Петербурга, Белгорода, республик Коми, Татарстана, Башкортостана и других.

Реабилитация — это необходимый завершающий этап лечения, возвращение доверия к себе и своим возможностям, к обществу и миру, восстановление эмоционально-волевой устойчивости за счет активизации внутренних сил организма и личностного роста. На сменах терапевтического отдыха ребенок пробует что-то новое, бросает вызов, познает мир и самого себя.

Находясь в центре, ребята участвуют в активных занятиях (катаются на лошадях и байдарках, стреляют из лука, осваивают инклюзивный веревочный парк), занимаются в творческих мастерских (мульт-студия, журналистика, фотография) - весело и дружно проводят время. Конечно, игры — это только вершина «терапевтического айсберга». Каждая «игра», которой заняты дети или подростки, направлена на раскрытие талантов, избавление от страхов и зажатости, развитие коммуникативных навыков. Таким образом, реабилитационная смена в “Шередаре” - это начало новой жизни для каждого ребенка, жизни без страхов, боли и страданий.





Автор: Владимирская служба новостей