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02.02.2017 12:01

В центре «Шередарь» стартовала 18-ая реабилитационная смена
В центре «Шередарь» в поселке Сосновый Бор стартовала 18-ая реабилитационная смена. На нее приехали 75 ребят из разных  городов России – Перми, Нижнего Новгорода, Оренбурга, Санкт-Петербурга, Белгорода, республик Коми, Татарстана, Башкортостана и других. 
Реабилитация — это необходимый завершающий этап лечения, возвращение доверия к себе и своим возможностям, к обществу и миру, восстановление эмоционально-волевой устойчивости за счет активизации внутренних сил организма и личностного роста. На сменах терапевтического отдыха ребенок пробует что-то новое, бросает вызов, познает мир и самого себя. 
Находясь в центре, ребята участвуют в активных занятиях (катаются на лошадях и байдарках, стреляют из лука, осваивают инклюзивный веревочный парк), занимаются в творческих мастерских (мульт-студия, журналистика, фотография) - весело и дружно проводят время. Конечно, игры — это только вершина «терапевтического айсберга». Каждая «игра», которой заняты  дети или подростки, направлена на раскрытие талантов, избавление от страхов и зажатости, развитие коммуникативных навыков. Таким образом, реабилитационная смена в “Шередаре” - это начало новой жизни для каждого ребенка, жизни без страхов, боли и страданий. 


Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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